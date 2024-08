Börse Zürich: SLI-Anleger nehmen letztendlich Reißaus

Der SLI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 4,06 Prozent auf 1 919,55 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 2,34 Prozent auf 1 954,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 000,77 Punkten am Vortag.

Bei 1 914,22 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 962,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 3,71 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 945,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wies der SLI einen Wert von 1 832,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 765,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,85 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 3,36 Prozent auf 11 380,00 CHF), Nestlé (+ 0,29 Prozent auf 89,40 CHF), Swisscom (-1,58 Prozent auf 529,50 CHF), Roche (-1,64 Prozent auf 281,10 CHF) und Swatch (I) (-1,94 Prozent auf 177,35 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-11,79 Prozent auf 388,40 CHF), UBS (-9,49 Prozent auf 24,13 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-8,38 Prozent auf 44,69 CHF), Temenos (-7,80 Prozent auf 56,15 CHF) und Logitech (-7,65 Prozent auf 73,12 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 13 929 189 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,327 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

