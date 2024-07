Börse Zürich: SLI beginnt den Handel kaum bewegt

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,00 Prozent fester bei 1 980,49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,200 Prozent auf 1 984,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 980,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 1 979,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 987,28 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, lag der SLI bei 1 943,24 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, bei 1 869,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 1 762,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 12,30 Prozent aufwärts. Bei 2 009,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

SLI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 2,65 Prozent auf 82,90 CHF), Julius Bär (+ 1,12 Prozent auf 52,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,91 Prozent auf 266,40 CHF), Sandoz (+ 0,89 Prozent auf 35,01 CHF) und Partners Group (+ 0,87 Prozent auf 1 215,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-6,42 Prozent auf 4 020,00 CHF), ams (-1,72 Prozent auf 1,20 CHF), Schindler (-1,13 Prozent auf 228,00 CHF), Roche (-0,43 Prozent auf 278,90 CHF) und Nestlé (-0,32 Prozent auf 94,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 113 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,806 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

