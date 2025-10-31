Börse Zürich: SLI beginnt Handel im Plus

Beim SLI lassen sich am Freitag erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 2 022,77 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,069 Prozent höher bei 2 022,37 Punkten in den Handel, nach 2 020,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 024,45 Punkte, das Tagestief hingegen 2 021,23 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 1,09 Prozent. Der SLI erreichte am letzten Handelstag imSeptember, dem 30.09.2025, den Wert von 1 978,93 Punkten. Der SLI lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 1 968,77 Punkten. Der SLI wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, mit 1 927,31 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 5,27 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 3,05 Prozent auf 99,88 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 155,60 CHF), Alcon (+ 0,74 Prozent auf 60,18 CHF), Novartis (+ 0,64 Prozent auf 99,51 CHF) und Sandoz (+ 0,60 Prozent auf 53,22 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Lindt (-0,80 Prozent auf 12 430,00 CHF), Swiss Re (-0,64 Prozent auf 148,50 CHF), UBS (-0,26 Prozent auf 30,60 CHF), Richemont (-0,25 Prozent auf 160,20 CHF) und Swiss Life (-0,20 Prozent auf 877,80 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 197 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 224,541 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Adecco SA-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,18 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

