Börse Zürich: SLI gibt am Nachmittag nach

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 15:42 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,55 Prozent auf 1 940,89 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,774 Prozent auf 1 936,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 951,64 Punkten am Vortag.

Bei 1 929,69 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 941,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 955,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2024, wurde der SLI mit 1 899,69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der SLI mit 1 768,90 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,06 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1,79 Prozent auf 1 168,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,99 Prozent auf 264,10 CHF), Straumann (+ 0,84 Prozent auf 113,65 CHF), Temenos (+ 0,80 Prozent auf 63,00 CHF) und VAT (+ 0,79 Prozent auf 509,80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swiss Re (-5,12 Prozent auf 106,65 CHF), Holcim (-2,30 Prozent auf 78,06 CHF), Zurich Insurance (-1,72 Prozent auf 474,50 CHF), Swiss Life (-1,70 Prozent auf 657,80 CHF) und Logitech (-1,67 Prozent auf 85,74 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 235 297 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,066 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at