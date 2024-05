Börse Zürich: SLI gibt letztendlich nach

Am Freitag beendete der SLI den Handel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 1 959,34 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,683 Prozent tiefer bei 1 948,28 Punkten in den Handel, nach 1 961,67 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 959,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 944,11 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,057 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der SLI einen Wert von 1 856,63 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der SLI mit 1 869,30 Punkten berechnet. Der SLI stand vor einem Jahr, am 24.05.2023, bei 1 762,68 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,10 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 967,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Holcim (+ 0,98 Prozent auf 80,24 CHF), Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 630,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,86 Prozent auf 245,80 CHF), UBS (+ 0,79 Prozent auf 28,16 CHF) und Richemont (+ 0,77 Prozent auf 143,35 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Partners Group (-2,03 Prozent auf 1 233,50 CHF), Temenos (-1,88 Prozent auf 57,30 CHF), Straumann (-1,67 Prozent auf 118,00 CHF), VAT (-1,28 Prozent auf 492,80 CHF) und Novartis (-1,11 Prozent auf 91,74 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 5 136 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 245,317 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at