Börse Zürich: SLI zum Start mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag legt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 1 989,84 Punkte zu. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,329 Prozent auf 1 987,01 Punkte an der Kurstafel, nach 1 980,50 Punkten am Vortag.

Bei 1 986,21 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 989,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 1 943,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 839,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der SLI mit 1 794,28 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,83 Prozent zu. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sika (+ 2,16 Prozent auf 269,40 CHF), VAT (+ 1,81 Prozent auf 433,10 CHF), Straumann (+ 1,43 Prozent auf 113,45 CHF), ams (+ 1,22 Prozent auf 1,21 CHF) und Sonova (+ 1,05 Prozent auf 269,50 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen UBS (-0,45 Prozent auf 26,58 CHF), Holcim (-0,15 Prozent auf 81,22 CHF), Temenos (+ 0,00 Prozent auf 60,85 CHF), Roche (+ 0,04 Prozent auf 285,50 CHF) und Sandoz (+ 0,05 Prozent auf 37,25 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 116 162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,303 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at