Börse Zürich: SMI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Donnerstag verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,16 Prozent auf 12 041,42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,413 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,166 Prozent tiefer bei 12 040,28 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 060,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 032,25 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 050,42 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,016 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Stand von 12 037,99 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.03.2024, bei 11 618,63 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, bei 11 215,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,80 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 1,26 Prozent auf 112,85 CHF), Partners Group (+ 1,04 Prozent auf 1 166,00 CHF), Holcim (+ 0,79 Prozent auf 82,14 CHF), Geberit (+ 0,78 Prozent auf 541,40 CHF) und Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 651,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Nestlé (-0,66 Prozent auf 93,94 CHF), Richemont (-0,39 Prozent auf 140,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,38 Prozent auf 260,40 CHF), Roche (-0,32 Prozent auf 249,00 CHF) und Novartis (-0,29 Prozent auf 93,65 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 214 614 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 257,193 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Unter den SMI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,90 Prozent.

