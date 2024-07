Börse Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Der SMI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,72 Prozent auf 12 114,92 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,427 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,485 Prozent auf 12 143,97 Punkte an der Kurstafel, nach 12 203,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 097,09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 131,57 Zählern.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0,832 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.06.2024, bei 12 086,31 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 25.04.2024, den Stand von 11 260,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 231,41 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,46 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 434,03 Punkten. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 8,96 Prozent auf 569,40 CHF), Roche (+ 3,47 Prozent auf 283,00 CHF), Novartis (+ 0,30 Prozent auf 96,55 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 532,00 CHF) und Alcon (-0,35 Prozent auf 80,84 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Nestlé (-4,60 Prozent auf 89,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,58 Prozent auf 47,12 CHF), Richemont (-2,29 Prozent auf 130,35 CHF), Sika (-2,25 Prozent auf 256,10 CHF) und Geberit (-2,24 Prozent auf 541,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 790 443 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 253,295 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,30 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

