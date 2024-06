Börse Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,28 Prozent fester bei 12 036,98 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,407 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,356 Prozent stärker bei 12 046,28 Punkten in den Handel, nach 12 003,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 12 048,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 028,73 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 037,99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, bewegte sich der SMI bei 11 623,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 11 386,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,76 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 1,27 Prozent auf 27,85 CHF), Swiss Life (+ 1,25 Prozent auf 645,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 50,94 CHF), Givaudan (+ 1,21 Prozent auf 4 362,00 CHF) und Logitech (+ 0,75 Prozent auf 88,36 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Roche (-0,20 Prozent auf 245,00 CHF), Alcon (-0,15 Prozent auf 78,44 CHF), Novartis (-0,15 Prozent auf 93,40 CHF), Nestlé (-0,13 Prozent auf 94,98 CHF) und Sonova (+ 0,07 Prozent auf 271,90 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 329 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 256,627 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at