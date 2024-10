Börse Zürich: SMI mit positivem Vorzeichen

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent auf 12 203,13 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,444 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,243 Prozent höher bei 12 198,41 Punkten, nach 12 168,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 224,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 156,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, lag der SMI-Kurs bei 12 436,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 049,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 10 963,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 9,25 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 483,57 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,83 Prozent auf 544,40 CHF), Partners Group (+ 1,26 Prozent auf 1 286,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,25 Prozent auf 49,60 CHF), Sika (+ 1,04 Prozent auf 283,00 CHF) und Geberit (+ 0,91 Prozent auf 556,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-0,95 Prozent auf 228,60 CHF), Roche (-0,70 Prozent auf 268,70 CHF), Richemont (-0,49 Prozent auf 133,15 CHF), Swiss Re (-0,47 Prozent auf 116,15 CHF) und Swiss Life (-0,11 Prozent auf 705,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 827 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 232,202 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent an der Spitze im Index.

