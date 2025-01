ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 270 auf 300 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston legte seinem Kursziel am Donnerstagabend nach den Zahlen nun die Schätzungen für 2025 zugrunde. An den Prognosen bis 2029 änderte er kaum etwas./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 21:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.