Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Plus

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,51 Prozent auf 11 984,09 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,418 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,463 Prozent stärker bei 11 978,07 Punkten in den Handel, nach 11 922,91 Punkten am Vortag.

Bei 11 934,13 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 11 999,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,179 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 873,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, wurde der SMI mit 12 167,59 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 12.09.2023, den Wert von 10 987,13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,29 Prozent zu. Bei 12 483,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 5,31 Prozent auf 1 171,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,49 Prozent auf 254,70 CHF), UBS (+ 2,47 Prozent auf 24,94 CHF), Holcim (+ 2,42 Prozent auf 80,56 CHF) und Geberit (+ 2,20 Prozent auf 538,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Roche (-3,31 Prozent auf 259,90 CHF), Lonza (-0,15 Prozent auf 544,20 CHF), Nestlé (-0,11 Prozent auf 87,66 CHF), Swisscom (-0,09 Prozent auf 546,50 CHF) und Givaudan (-0,09 Prozent auf 4 523,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 307 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,726 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,01 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

