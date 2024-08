Börse Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich schwächer

Der SMI verlor heute an Boden.

Zum Handelsschluss bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,42 Prozent schwächer bei 12 302,26 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,452 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,050 Prozent auf 12 360,54 Punkte an der Kurstafel, nach 12 354,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 287,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 373,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der SMI mit 12 241,49 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 960,57 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der SMI bei 10 956,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,13 Prozent. 12 434,03 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit UBS (+ 0,15 Prozent auf 26,44 CHF), Alcon (+ 0,15 Prozent auf 81,08 CHF), Zurich Insurance (+ 0,06 Prozent auf 489,50 CHF), Nestlé (-0,04 Prozent auf 89,68 CHF) und Novartis (-0,12 Prozent auf 100,76 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Partners Group (-2,32 Prozent auf 1 202,50 CHF), Richemont (-1,82 Prozent auf 134,60 CHF), Roche (-1,05 Prozent auf 282,00 CHF), Logitech (-1,03 Prozent auf 76,52 CHF) und Geberit (-1,01 Prozent auf 530,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2 410 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 243,256 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at