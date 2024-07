Börse Zürich: SMI verbucht letztendlich Gewinne

In Zürich war am Mittwochabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SMI schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 12 018,30 Punkten ab. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,381 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,136 Prozent auf 12 027,31 Punkte an der Kurstafel, nach 12 011,02 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 067,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 996,00 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,732 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 03.06.2024, mit 12 007,04 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, wies der SMI einen Stand von 11 616,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wies der SMI 11 219,15 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,59 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,14 Prozent auf 496,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,97 Prozent auf 269,20 CHF), Holcim (+ 1,71 Prozent auf 79,78 CHF), Geberit (+ 1,43 Prozent auf 538,60 CHF) und Partners Group (+ 1,37 Prozent auf 1 186,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swiss Life (-1,12 Prozent auf 652,80 CHF), Roche (-1,01 Prozent auf 246,00 CHF), Alcon (-0,95 Prozent auf 79,48 CHF), Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 473,00 CHF) und Swiss Re (-0,79 Prozent auf 107,10 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 227 487 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 242,913 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at