Börse Zürich: SMI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der SMI performte am ersten Tag der Woche positiv.

Zum Handelsschluss gewann der SMI im SIX-Handel 0,40 Prozent auf 11 230,97 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,290 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,065 Prozent höher bei 11 193,13 Punkten, nach 11 185,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 124,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 238,38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 08.12.2023, stand der SMI noch bei 11 071,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, betrug der SMI-Kurs 10 837,59 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, wies der SMI 11 144,54 Punkte auf.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 2,57 Prozent auf 275,40 CHF), Logitech (+ 1,93 Prozent auf 80,12 CHF), Alcon (+ 1,59 Prozent auf 65,08 CHF), Lonza (+ 1,54 Prozent auf 348,70 CHF) und Swiss Life (+ 1,24 Prozent auf 588,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-2,01 Prozent auf 292,50 CHF), Swisscom (-0,39 Prozent auf 513,60 CHF), Sika (-0,35 Prozent auf 254,70 CHF), Zurich Insurance (-0,09 Prozent auf 437,20 CHF) und Roche (+ 0,06 Prozent auf 251,45 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 179 605 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,212 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,57 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

