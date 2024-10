Börse Zürich: So bewegt sich der SMI am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Dienstag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,08 Prozent schwächer bei 12 249,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,437 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,242 Prozent auf 12 288,88 Punkte an der Kurstafel, nach 12 259,23 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 12 301,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 234,80 Punkten lag.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der SMI einen Wert von 12 037,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der SMI einen Wert von 12 279,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 900,30 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 9,66 Prozent zu Buche. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,26 Prozent auf 77,00 CHF), Alcon (+ 1,12 Prozent auf 84,50 CHF), Swisscom (+ 0,81 Prozent auf 561,50 CHF), Partners Group (+ 0,39 Prozent auf 1 296,50 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,34 Prozent auf 523,60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-1,11 Prozent auf 129,40 CHF), Nestlé (-0,64 Prozent auf 83,78 CHF), Swiss Re (-0,63 Prozent auf 117,40 CHF), Givaudan (-0,58 Prozent auf 4 478,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,27 Prozent auf 222,90 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 787 828 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 229,833 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

