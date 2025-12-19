Börse Zürich: So steht der SPI mittags

Der SPI zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Um 12:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,34 Prozent auf 17 993,24 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,296 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,060 Prozent schwächer bei 18 044,14 Punkten in den Handel, nach 18 054,91 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 17 993,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 064,64 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,23 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der SPI bei 17 218,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16 812,63 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, einen Stand von 15 230,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 15,95 Prozent aufwärts. Bei 18 064,64 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Xlife Sciences (+ 7,08 Prozent auf 22,70 CHF), Orior (+ 6,72 Prozent auf 13,34 CHF), Cicor Technologies (+ 4,26) Prozent auf 122,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,45 Prozent auf 0,15 CHF) und V-Zug (+ 3,19 Prozent auf 42,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Schweiter Technologies (-8,93 Prozent auf 250,00 CHF), Evolva (-6,00 Prozent auf 0,75 CHF), SHL Telemedicine (-5,50 Prozent auf 1,03 CHF), GAM (-2,97 Prozent auf 0,13 CHF) und OC Oerlikon (-2,94 Prozent auf 3,17 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 635 750 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 279,746 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

