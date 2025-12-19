Evolva Aktie

Evolva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7AP / ISIN: CH1262055788

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 19.12.2025 12:27:06

Börse Zürich: So steht der SPI mittags

Börse Zürich: So steht der SPI mittags

Der SPI zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Um 12:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,34 Prozent auf 17 993,24 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,296 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,060 Prozent schwächer bei 18 044,14 Punkten in den Handel, nach 18 054,91 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 17 993,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 064,64 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,23 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der SPI bei 17 218,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16 812,63 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, einen Stand von 15 230,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 15,95 Prozent aufwärts. Bei 18 064,64 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Xlife Sciences (+ 7,08 Prozent auf 22,70 CHF), Orior (+ 6,72 Prozent auf 13,34 CHF), Cicor Technologies (+ 4,26) Prozent auf 122,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,45 Prozent auf 0,15 CHF) und V-Zug (+ 3,19 Prozent auf 42,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Schweiter Technologies (-8,93 Prozent auf 250,00 CHF), Evolva (-6,00 Prozent auf 0,75 CHF), SHL Telemedicine (-5,50 Prozent auf 1,03 CHF), GAM (-2,97 Prozent auf 0,13 CHF) und OC Oerlikon (-2,94 Prozent auf 3,17 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 635 750 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 279,746 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Evolva Holding AGmehr Nachrichten

Analysen zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cicor Technologies Ltd. 122,00 -0,81% Cicor Technologies Ltd.
Evolva Holding AG 0,78 -2,24% Evolva Holding AG
GAM AG 0,13 -7,13% GAM AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,44 0,70% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Leclanche (Leclanché SA) 0,13 -4,74% Leclanche (Leclanché SA)
OC Oerlikon Corporation AG 3,43 1,90% OC Oerlikon Corporation AG
Orior AG 13,10 5,14% Orior AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 352,00 0,86% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schweiter Technologies AG 0,00 0,00% Schweiter Technologies AG
SHL Telemedicine 1,03 -5,50% SHL Telemedicine
UBS 39,32 3,20% UBS
V-Zug 42,60 4,67% V-Zug
Xlife Sciences AG 23,00 8,49% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 001,35 -0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenende leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex kommt derweil kaum vom Fleck. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen