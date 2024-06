Börse Zürich: SPI beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 16 002,78 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,120 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,044 Prozent leichter bei 16 000,00 Punkten, nach 16 007,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 000,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 002,78 Punkten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,051 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 038,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, wies der SPI einen Stand von 15 199,60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, wies der SPI einen Stand von 14 881,45 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,84 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Meyer Burger (+ 2,82 Prozent auf 0,01 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,23 Prozent auf 27,50 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,51 Prozent auf 10,78 CHF), Orascom Development (+ 1,46 Prozent auf 4,16 CHF) und APG SGA (+ 1,27 Prozent auf 199,50 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Evolva (-7,14 Prozent auf 0,91 CHF), Kudelski (-4,23 Prozent auf 1,36 CHF), Idorsia (-2,44 Prozent auf 2,00 CHF), Zehnder A (-1,85 Prozent auf 53,20 CHF) und Schweizerische Nationalbank (-1,56 Prozent auf 3 780,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 8 897 641 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257,545 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

