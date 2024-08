Börse Zürich: SPI-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus

Anleger in Zürich bekamen heute kalte Füße.

Schlussendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 3,34 Prozent tiefer bei 15 810,03 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,216 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1,77 Prozent schwächer bei 16 066,93 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 356,34 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 772,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 103,00 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 3,04 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.07.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 955,51 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 02.05.2024, einen Stand von 15 002,28 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 02.08.2023, einen Stand von 14 790,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,51 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit HOCHDORF (+ 10,40 Prozent auf 5,52 CHF), Curatis (+ 5,96 Prozent auf 6,40 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,41 Prozent auf 3,79 CHF), Lalique (+ 4,19 Prozent auf 39,80 CHF) und Lindt (+ 3,36 Prozent auf 11 380,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen VAT (-11,79 Prozent auf 388,40 CHF), Comet (-11,21 Prozent auf 313,00 CHF), Idorsia (-9,95 Prozent auf 2,30 CHF), UBS (-9,49 Prozent auf 24,13 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-8,38 Prozent auf 44,69 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 929 189 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 262,099 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

