Börse Zürich: SPI letztendlich in Grün

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX letztendlich 0,77 Prozent stärker bei 16 292,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,075 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,527 Prozent auf 16 253,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16 168,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 16 320,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 227,64 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1,87 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16 031,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, lag der SPI noch bei 15 127,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, notierte der SPI bei 14 485,85 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,82 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 320,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Gurit (+ 6,40 Prozent auf 53,20 CHF), GAM (+ 5,11 Prozent auf 0,24 CHF), AIRESIS (+ 4,15 Prozent auf 0,40 CHF), Medacta (+ 4,13 Prozent auf 126,20 CHF) und Medmix (+ 4,06 Prozent auf 14,36 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil DocMorris (-16,86 Prozent auf 48,26 CHF), Highlight Event and Entertainment (-12,78 Prozent auf 7,85 CHF), Barry Callebaut (-11,94 Prozent auf 1 408,00 CHF), Spexis (-8,80 Prozent auf 0,07 CHF) und Idorsia (-3,44 Prozent auf 2,13 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 348 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 244,083 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,39 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

