Börse Zürich: SPI liegt letztendlich im Minus

Letztendlich notierte der SPI im SIX-Handel 0,42 Prozent schwächer bei 16 270,26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,182 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,234 Prozent auf 16 377,83 Punkte an der Kurstafel, nach 16 339,58 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 387,77 Punkte, das Tagestief hingegen 16 259,86 Zähler.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der SPI mit 16 006,04 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wurde der SPI mit 16 291,35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 14 240,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,67 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 557,98 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Relief Therapeutics (+ 7,14 Prozent auf 5,70 CHF), ONE swiss bank (+ 7,04 Prozent auf 3,80 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,84 Prozent auf 0,08 CHF), Curatis (+ 6,40 Prozent auf 8,98 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,13 Prozent auf 8,14 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen VAT (-7,88 Prozent auf 388,10 CHF), Comet (-5,16 Prozent auf 285,00 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-4,76 Prozent auf 21,00 CHF), Inficon (-4,71 Prozent auf 1 134,00 CHF) und Idorsia (-4,30 Prozent auf 1,25 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 272 589 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 247,449 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 10,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

