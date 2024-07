Börse Zürich: SPI notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,30 Prozent leichter bei 16 242,92 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,120 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,526 Prozent tiefer bei 16 205,59 Punkten, nach 16 291,35 Punkten am Vortag.

Bei 16 191,19 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16 253,45 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wies der SPI einen Wert von 15 993,96 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.04.2024, den Stand von 14 862,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der SPI 14 700,06 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 11,48 Prozent nach oben. Bei 16 484,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Basilea Pharmaceutica (+ 7,43 Prozent auf 42,65 CHF), DKSH (+ 6,84 Prozent auf 65,60 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,03 Prozent auf 8,50 CHF), Jungfraubahn (+ 2,49 Prozent auf 201,50 CHF) und Molecular Partners (+ 2,21 Prozent auf 6,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Arundel (-22,63 Prozent auf 0,15 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-6,06 Prozent auf 12,40 CHF), Addex Therapeutics (-5,66 Prozent auf 0,06 CHF), MCH (-4,61 Prozent auf 4,14 CHF) und Peach Property Group (-4,46 Prozent auf 6,86 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 219 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 249,750 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Medmix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 65,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

