Börse Zürich: SPI präsentiert sich schwächer

Aktuell halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent auf 14 588,06 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,992 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,490 Prozent leichter bei 14 523,13 Punkten, nach 14 594,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 14 620,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 523,13 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, den Stand von 14 657,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, wurde der SPI mit 14 235,61 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, lag der SPI noch bei 14 677,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,125 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 14 743,38 Punkten. Bei 14 486,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Spexis (+ 57,10 Prozent auf 0,12 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 19,00 Prozent auf 11,90 CHF), Lindt (+ 7,86 Prozent auf 11 120,00 CHF), Lindt (+ 5,78 Prozent auf 109 800,00 CHF) und BVZ (+ 4,28 Prozent auf 975,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Meyer Burger (-13,08 Prozent auf 0,13 CHF), Stadler Rail (-9,46 Prozent auf 27,18 CHF), PolyPeptide (-7,73 Prozent auf 14,56 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,54 Prozent auf 0,49 CHF) und MCH (-4,28 Prozent auf 3,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 34 939 254 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,595 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Implenia-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,74 zu Buche schlagen. Mit 7,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at