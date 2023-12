Börse Zürich: SPI schwächelt am Freitagmittag

Der SPI verliert am fünften Tag der Woche an Wert.

Am Freitag gibt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,23 Prozent auf 14 523,57 Punkte nach. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,963 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,314 Prozent auf 14 510,99 Punkte an der Kurstafel, nach 14 556,73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 14 508,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 562,70 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 0,402 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 212,12 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 22.09.2023, einen Wert von 14 462,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, erreichte der SPI einen Stand von 13 774,92 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,41 Prozent zu. Bei 15 314,62 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 451,76 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Kinarus (+ 200,00 Prozent auf 0,00 CHF), Relief Therapeutics (+ 12,95 Prozent auf 1,99 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 10,96 Prozent auf 0,08 CHF), ASMALLWORLD (+ 8,54 Prozent auf 1,78 CHF) und Orascom Development (+ 5,15 Prozent auf 4,90 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ObsEva (-6,05 Prozent auf 0,04 CHF), GAM (-4,26 Prozent auf 0,37 CHF), DocMorris (-3,50 Prozent auf 73,10 CHF), V-Zug (-3,24 Prozent auf 65,80 CHF) und Logitech (-2,98 Prozent auf 77,58 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 531 699 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 265,152 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten

Die Achiko-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

