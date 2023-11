Börse Zürich: SPI zeigt sich fester

So bewegt sich der SPI am Montag.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 13 863,75 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,826 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,226 Prozent fester bei 13 891,77 Punkten, nach 13 860,50 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 920,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 850,69 Punkten lag.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, bewegte sich der SPI bei 14 240,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 623,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wies der SPI einen Stand von 14 256,26 Punkten auf.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,29 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ONE swiss bank (+ 15,15 Prozent auf 3,04 CHF), Montana Aerospace (+ 6,62 Prozent auf 12,88 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,93 Prozent auf 0,43 CHF), Comet (+ 5,46 Prozent auf 216,20 CHF) und Romande Energie (+ 4,67 Prozent auf 53,80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Arundel (-22,73 Prozent auf 0,17 CHF), Spexis (-15,38 Prozent auf 0,06 CHF), ObsEva (-12,55 Prozent auf 0,04 CHF), Addex Therapeutics (-6,25 Prozent auf 0,05 CHF) und HOCHDORF (-4,95 Prozent auf 19,20 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI weist die Kinarus-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 13 568 055 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 266,672 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Im SPI verzeichnet die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at