Börse Zürich: SPI zum Start des Dienstagshandels in Grün

Der SPI legt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent auf 14 757,67 Punkte zu. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,976 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,306 Prozent höher bei 14 772,81 Punkten, nach 14 727,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 757,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 772,81 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 584,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, lag der SPI noch bei 13 881,73 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, bei 14 555,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Kinarus (+ 23,53 Prozent auf 0,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,18 Prozent auf 8,46 CHF), Flughafen Zürich (+ 2,69 Prozent auf 187,10 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 2,07 Prozent auf 0,09 CHF) und Schindler (+ 1,92 Prozent auf 217,60 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ONE swiss bank (-9,14 Prozent auf 3,18 CHF), Spexis (-6,55 Prozent auf 0,27 CHF), SHL Telemedicine (-4,46 Prozent auf 5,35 CHF), GAM (-4,11 Prozent auf 0,35 CHF) und Meyer Burger (-3,54 Prozent auf 0,12 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Kinarus-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 24 977 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,756 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die mobilezone-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at