Börsen-Neuling beliebt: Cathie Woods ARK Invest kauft seit Wochen Signify Health-Aktien

• Signify Health mit erfogreichem Börsenstart• Aktienkurs verliert zuletzt• ARK Invest erhöht Beteiligung fortlaufend

Der ETF ARK Genomic Revolution, der bei ARK Invest den Bereich "Genomische Revolution" abdeckt, hat allein im Juli über 18 Tage verteilt insgesamt 1,44 Millionen Anteilscheine von Signify Health erworben. Schon davor hat der Exchange Traded Funds an drei Tagen im Juni Aktien erworben, im Mai war es an neun Tagen und im April sowie März an jeweils vier Tagen.

Namhafter Aktionär

Bereits im Februar, dem Monat des Börsengangs von Signify Health, hat ARK Genomic Revolution neun Mal zugeschlagen. Zwar handelt es sich bei jedem dieser Käufe um ein relativ kleines Investment, dennoch zeigt der Trend, dass man bei ARK auf das noch sehr junge Börsenunternehmen aufmerksam wurde und ein wachsendes Interesse bekundet.

ARK Invest verwaltet sechs ETFs, die in verschiedene Marktsegmente investieren, und wird von Cathie Wood geführt, die den Ruf genießt, die "beste Investorin der Welt" zu sein. Bei vielen Anlegern gilt Cathie Wood inzwischen als Kult-Investorin und wird sogar häufig in einem Atemzug mit Starinvestor Warren Buffett genannt.

Gesundheits-Plattform

Die Signify Health Inc. betreibt eine Plattform für das Gesundheitswesen, welche fortschrittliche Analysen, Technologie und Netzwerke von Gesundheitsdienstleistern einsetzt, um Zahlungsprogramme zu entwickeln. Dabei bietet das Segment Home & Community Services verschiede Lösungen an, um die Gesundheit der Mitglieder seiner Kunden in ihrem Zuhause zu verwalten, wie beispielsweise häusliche Gesundheitsbewertungen oder Telemedizin durch virtuelle häusliche Gesundheitsbewertungen (IHEs). Das zweite - etwas kleinere Standbein - Episodes of Care Services verwaltet episodenbasierte Zahlungsprogramme.

Im Jahr 2020 erzielte Signify Health, die bisher nur auf dem US-Markt tätig ist, einen Umsatz von 610,6 Millionen Dollar - ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei entfielen rund drei Viertel des Umsatzes auf das Segment Home & Community Services.

Signify Health-Aktie: Erfolgreiches Börsendebüt

Signify Health war am 11. Februar 2021 erfolgreich an die New Yorker Börse gegangen. Mit 32 Dollar lag der Erstkurs ein Drittel über dem Ausgabepreis von 24 Dollar. Da insgesamt 23,5 Millionen Aktien ausgegeben wurden, brachte das IPO 564 Millionen Dollar ein. Wie CEO Kyle Armbrester gegenüber "Fierce Healthcare" erklärte, sollen die Mittel dazu verwendet werden, um schneller Produkte zu entwickeln und um nach geeigneten Übernahmekandidaten Ausschau zu halten.

Das Investoreninteresse war schon zum Zeitpunkt des Börsengangs hoch. Dies lässt sich deutlich daran erkennen, dass das Unternehmen die Preisspanne vor dem IPO von ursprünglich 17 bis 19 Dollar auf 20 bis 21 Dollar je Aktie anheben konnte.

Inzwischen liegt der Aktienkurs wieder deutlich unter seinem Erstkurs. Womöglich sah man bei ARK darin eine günstige Gelegenheit zuzukaufen.

