Börsenfeuerwerk: Broadcom-Aktie springt dank starker Bilanz und Aktiensplit-Ankündigung an

• Broadcom mit erfolgreichem Quartal• Ausblick angehoben• Aktiensplit im Juli

Broadcom legt Q2-Zahlen vor

Am Mittwoch nach Handelsende an den US-Börsen stand die Bilanzvorlage von Broadcom auf der Agenda. Auch der Software- und Halbleiterspezialist konnte in den vergangenen Monaten kräftig vom KI-Boom profitieren. So stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich um 43 Prozent auf 12,49 Milliarden US-Dollar an, wie aus der Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Experten hatten im Vorfeld mit 12,06 Milliarden US-Dollar gerechnet. Wachstumstreiber waren Chips und Software für Cloud- und KI-Anwendungen. Das bereinigte EBITDA legte auf 7,4 Milliarden US-Dollar zu, was einem Plus von 31 Prozent zum zweiten Quartal 2023 entspricht.

Ausblick wird erhöht

Außerdem erhöhte das Unternehmen aus dem kalifornischen Palo Alto die Prognose für das Gesamtjahr 2024. Die eigenen Umsatzerwartungen liegen nach zuvor 50 Milliarden US-Dollar nun bei 51 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge wurde auf 61 Prozent angehoben.

Broadcom eifert NVIDIA nach: Aktiensplit kommt

Nachdem NVIDIA erst vor kurzem einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 durchgeführt hat, will nun auch Broadcom seine Papiere optisch billiger und somit für Kleinanleger attraktiver machen.

Der nun angesetzte 1:10-Aktiensplit von Broadcom soll am 12. Juli nach US-Börsenschluss durchgeführt und zum Handelsstart am 15. Juli wirksam werden. Das heißt, dass Anleger, die am 11. Juli Broadcom-Aktien in ihrem Depot haben, nach Sitzungsende am 12. Juli für jedes Papier neun weitere Anteilsscheine eingebucht bekommen. Zum Split komme es "um den Besitz von Broadcom-Aktien für Investoren und Mitarbeiter zugänglicher zu machen", wie CFO Kirsten Spears in der Mitteilung bekanntgab.

So reagiert die Broadcom-Aktie

Die Broadcom-Aktie ist derzeit mit einem Preis von 1.495,51 US-Dollar (Schlusskurs vom 12. Juni) tatsächlich sichtlich teurer als die NVIDIA-Aktie vor ihrem Aktiensplit (rund 1.200 US-Dollar). Im vorbörslichen NASDAQ-Handel geht es am Donnerstag dann sogar noch weiter nach oben: Broadcom-Papiere schießen zeitweise um 14,84 Prozent auf 1.717,47 US-Dollar hoch und dürften im offiziellen Donnerstagshandel somit auf ein neues Rekordhoch steigen.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires