BÖRSENFLASH - ATX Total Return erreicht Allzeithoch

Zum Kreis der Aktienbarometer, die zuletzt neue Rekordstände erreicht hatten, hat sich nun auch der ATX Total Return (ATX TR) gesellt. Der Index, in den im Gegensatz zum österreichischen Leitindex ATX auch Dividendenausschüttungen der enthaltenen Aktien miteinbezogen werden, stieg am Donnerstagnachmittag bis auf 8.305,58 Punkte.

Auch andere europäische Indizes, wie der deutsche DAX und der britische FTSE-100, erreichten zu "Christi Himmelfahrt" neue Höchststände. Wegen des Feiertags sind die Umsätze unterdurchschnittlich, weshalb nur wenige Orders die Börsen rasch in die eine oder andere Richtung bewegen können.

Das letzte All-Time-High hatte der ATX TR am 10. Februar 2022 bei 8.294,18 Zählern gesetzt, bevor er infolge des Aufzugs der russischen Truppen und des folgenden Angriffs auf die Ukraine wieder kräftig an Höhe verloren hatte.

Dem ATX, der als reiner Preisindex ohne Ausschüttungen berechnet wird, fehlt hingegen noch ein deutliches Stück auf ein neues Rekordhoch. Der Leitindex stand zuletzt bei 3.662,21 Zählern und damit deutlich unter dem letzten Mehrjahreshoch bei 4.078,34 Einheiten von Anfang 2022. Die absolute Bestmarke von 5.010,93 Punkten aus dem Jahr 2007 scheint zudem noch für eine längere Zeit außer Reichweite.

Während ein Kursindex nur die Entwicklung der darin enthaltenen Aktien misst und Dividenden ignoriert, zeigt ein Performance-Index die Entwicklung einer Investition in den Index, wenn die daraus gewonnenen Dividenden wieder in die im Index enthaltenen Aktien reinvestiert werden. Auch der deutsche DAX ist als Performance-Index konzipiert. Andere bekannte Indizes wie der Dow Jones sind reine Kursindizes. Viele Indizes werden aber auch in beiden Varianten berechnet.

