BÖRSENFLASH - Dow Jones knackt Rekordmarke

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Titel, Untertitel und Lead wurden mit neuem Dow Jones-Stand aktualisiert. ---------------------------------------------------------------------

Die Wall Street hat am Mittwoch nach der Zinsentscheidung der Federal Reserve (Fed) neue Rekorde verzeichnet. Der Dow Jones knackte das bisherige Allzeithoch von 36.952,65 Einheiten - um 20.45 Uhr notierte der weltbekannte Aktienindex knapp darunter bei 36.941 Zählern.

Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen wie erwartet erneut nicht verändert. Der Leitzins verharre in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, gab die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt. Händler spekulieren derzeit darauf, dass die Notenbank im kommenden Jahr damit beginnen könnte, ihre Zinsen wieder zu senken - vor allem in Anbetracht der gesenkten Wachstumsprognose.

sto

ISIN US2605661048