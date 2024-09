BÖRSENFLASH - Raiffeisen-Aktie bricht nach Moskau-Entscheid ein

Die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) haben am Freitagvormittag angesichts einer gerichtlichen Entscheidung in Russland deutliche Einbußen verzeichnet. Die Wertpapiere brachen an der Wiener Börse um 11 Uhr um 7,17 Prozent auf 16,70 Euro ein. Das bisherige Tagestief lag bei 16,60 Euro.

Am Vorabend hatte die RBI bekannt gegeben, dass ein russisches Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen hatte, welche den Verkauf der in Russland tätigen Raiffeisen-Tochter de facto untersagt. Genauer wurde der Aktienübertrag der Russland-Tochter verboten.

Die Experten der Erste Group sehen die Chancen auf einen von der Raiffeisen angestrebten Russland-Ausstieg in naher Zukunft deutlich reduziert. An der Bewertung der RBI-Aktie ändere dies jedoch nichts, kommentierte Experte Thomas Unger. Denn in seinem Bewertungsmodell betrage die Valuation der Geschäfte in Russland und Belarus bereits null.

sto/tpo

WEB http://www.raiffeisen.at