Bilanzreigen im Blick: ATX-Anleger fassen Mut -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen wenig verändert

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag aufwärts. Auch am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen Gewinne zu sehen. An den Börsen in Fernost zeigten sich die Anleger weitgehend unentschlossen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich auf grünem Terrain.

Der ATX verlor im frühen Verlauf 0,39 Prozent auf 4.036,52 Punkte, dreht aber direkt ins Plus und verzeichnet weiter Aufschläge. Die Gewinne werden ausgebaut.

Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen nach oben.

Am heimischen Aktienmarkt rücken zahlreiche Zahlenvorlagen in den Fokus, darunter BAWAG, Mayr-Melnhof, Warimpex und Pierer Mobility.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ebenfalls mit Gewinnen.

Der DAX legte zum Handelsstart 0,47 Prozent auf 22.377,17 Punkte zu und bleibt auf grünem Terrain.

Der DAX hat am Dienstag von gut aufgenommenen Quartalsberichten profitiert. Im Fokus steht auch das GfK-Konsumklima. Es zeigt, dass die Stimmungslage unter den Verbrauchern in Deutschland zwar trüb ist, sich aber etwas aufgehellt hat und besser ausfiel als prognostiziert.

Berichte des "Wall Street Journal" und der Nachrichtenagentur Bloomberg über ein Einlenken von US-Präsidenten Donald Trump in Sachen Zölle für die Autoindustrie stützte die gute Stimmung zusätzlich. Hier soll es nun Erleichterungen geben. "Die Märkte quittieren den Schritt mit Erleichterung - doch der Rückspul-Knopf allein reicht nicht, um verloren gegangenes Vertrauen zu ersetzen", merkten die Experten von Index-Radar dazu an.

WALL STREET

Nach der Rally an den vier Handelstagen zuvor hielten sich die Anleger an der Wall Street zu Wochenbeginn zurück.

Der Dow Jones schaffte es im späten Handel ins Plus und gewann 0,28 Prozent auf 40.227,59 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben marginale 0,10 Prozent auf 17.366,13 Punkte.

In den kommenden Tagen legen zahlreiche grosse US-Unternehmen Geschäftszahlen vor, darunter auch einige Technologie-Schwergewichte.

Konjunkturseitig hätten die Akteure bereits den Arbeitsmarktbericht für April im Blick, der am Freitag veröffentlicht wird. Er bildet die erste Berichtsperiode seit Bekanntgabe der Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump am von diesem so bezeichneten "Befreiungstag" ab. Auch Daten zum Wirtschaftswachstum der USA im ersten Quartal werden in der laufenden Woche veröffentlicht. Am Berichtstag ist die Agenda der Konjunkturdaten noch leer.

Dominiert wird das Geschehen nach wie vor vom Thema Zölle. Hier hat China jüngst Entgegenkommen signalisiert. Nachdem zunächst mit Gegenzöllen auf die US-Strafzölle reagiert wurde, will Peking nun einige Importprodukte aus den USA davon ausnehmen. Derweil herrscht weiter Unklarheit, ob beide Seiten miteinander verhandeln.

ASIEN

Die asiatischen Märkte zeigten sich am Dienstag wenig bewegt.

In Tokio waren am Vortag Gewinne zu sehen: Der Nikkei 225 legte am Montag 0,38 Prozent auf 35'839,99 Punkte zu und befindet sich am Dienstag im Feiertag.

Kaum verändert präsentierte sich unterdessen der Markt auf dem chinesischen Festland: Dort verlor der Shanghai Composite zuletzt marginale 0,05 Prozent und schloss bei 3.286,66 Punkten.

In Hongkong gewann der Hang Seng unterdessen 0,16 Prozent und ging bei 22.008,11 Zählern in den Feierabend.

An den Börsen in Ostasien setzten sich die überwiegend positiven Tendenzen am Dienstag fort. Unterstützung kam dabei auch aus den USA, wo die Indizes zwischenzeitliche Verluste wettmachen konnten und letztlich nahezu unverändert aus dem Handel gingen.

An den chinesischen Börsen in Shanghai und Hongkong herrschte weiterhin wenig Bewegung. Marktteilnehmer führten dies auf die abwartende Haltung zurück: Erwartet werden neue Konjunkturmaßnahmen Pekings, nachdem das jüngste Politbüro-Treffen keinen erhofften "großen Wurf" gebracht hatte. Zudem werden im weiteren Wochenverlauf wichtige Konjunkturdaten erwartet, die Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Lage geben könnten.

Im US-chinesischen Handelsstreit gab es unterdessen keine neuen Entwicklungen. Laut Einschätzung der Nomura-Ökonomen sind etwa 2,2 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts direkt von US-Zöllen betroffen. Dies könnte kurzfristig einen Rückgang des chinesischen BIP um rund 1,1 Prozent bedeuten - möglicherweise sogar mehr, da der Schock auch andere Wirtschaftssektoren erfassen dürfte.

