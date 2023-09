Börsianer warten auf Impulse: SMI am Nachmittag an Nulllinie

Am Donnerstag legt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,00 Prozent auf 10 881,97 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,233 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,103 Prozent auf 10 893,50 Punkte an der Kurstafel, nach 10 882,31 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 814,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10 909,56 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,991 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 28.08.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 032,76 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, bei 11 183,55 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.09.2022, den Wert von 10 220,76 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,881 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 395,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Givaudan (+ 1,40 Prozent auf 2 975,00 CHF), Alcon (+ 1,17 Prozent auf 71,02 CHF), Swiss Re (+ 0,94 Prozent auf 94,82 CHF), Novartis (+ 0,81 Prozent auf 93,21 CHF) und Richemont (+ 0,69 Prozent auf 110,05 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Roche (-1,27 Prozent auf 248,80 CHF), Nestlé (-0,64 Prozent auf 103,04 CHF), Holcim (-0,58 Prozent auf 58,26 CHF), Sonova (-0,42 Prozent auf 214,50 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,23 Prozent auf 258,50 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 322 118 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 282,717 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,08 erwartet. Swiss Re-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,94 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at