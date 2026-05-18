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18.05.2026 06:31:29
Bohae Brewery legte Quartalsergebnis vor
Bohae Brewery präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 8,00 KRW gegenüber 6,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,49 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 20,52 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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