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17.08.2026 06:31:29
Bold Eagle Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bold Eagle Acquisition A hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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