Bombay Oxygen präsentierte Quartalsergebnisse

Bombay Oxygen hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bombay Oxygen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2093,83 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -820,090 INR je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 149,07 Prozent auf -354,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -142,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 216,040 INR beziffert. Im Vorjahr waren 1167,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -18,24 Millionen INR – eine Minderung um 179,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,05 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at