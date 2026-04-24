Bonesupport: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bonesupport lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,81 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bonesupport 0,160 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 324,0 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 283,5 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at