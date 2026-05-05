Weiter keine Lösung des Nahost-Konflikts im Blick: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan

Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften Vorsicht walten lassen.

Der ATX hatte am Montag 1,00 Prozent tiefer bei 5.736,62 Punkten geschlossen.

Mit einem vorsichtigen Geschäft an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die Sorgen über die Entwicklung in Nahost dürften am Morgen aber zunächst von einer Zahlenflut der Berichtssaison verdrängt werden. "Ein erneutes Aufflammen im Persischen Golf hat das Vertrauen in die vier Wochen alte Waffenruhe zwischen den USA und Iran erschüttert", kommentieren die Analysten der Commerzbank. Der Markt dürfte weiter bei seiner Risikoaversion bleiben. Es sei wichtig, das Risiko einer längeren größeren Störung der globalen Energiemärkte zu beobachten, vor allem, da die Märkte in den vergangenen Wochen stark gestiegen seien, sagt James McCann, Senior Economist Investment Strategy bei Edward Jones. Allerdings sprangen die 30-jährigen US-Anleihen wieder über die 5-Prozent-Marke und deuten auf einen dynamischen Ausbruch nach oben hin. Auch in Europa droht dieses Szenario: Die EZB könnte auf ihrer Sitzung im nächsten Monat die Zinsen anheben, sollte die Inflation im Euroraum aufgrund des Iran-Kriegs weiter steigen, sagte Deutsche-Bundesbank-Chef Nagel am Montag.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte etwas schwächer starten.

Der DAX hatte zum Wochenstart 1,24 Prozent tiefer bei 23.991,27 Punkten geschlossen.

Nach dem schwachen Wochenstart dürfte der deutsche Leitindex am Dienstag etwas weiter fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 23.943 Punkte. Nachdem sich das Chartbild am vergangenen Donnerstag merklich aufgehellt hatte, verliert das positive Signal immer mehr an Bedeutung. Als Unterstützungen rücken die exponentielle 200-Tage-Linie bei aktuell 23.791 Punkten und das Vorwochentief bei 23.715 Punkten wieder in den Fokus. Im Nahost-Krieg steht momentan vor allem das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" im Mittelpunkt. Es zielt darauf ab, die Strasse von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Iran Aussenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise gaben allerdings auf hohem Niveau etwas nach.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen hielten sich am Montag zurück.

Der Dow Jones Industrial blieb nach einer negativen Eröffnung im Minus und schloss 1,13 Prozent leichter bei 48.941,90 Punkten.

Der NASDAQ Composite war quasi unverändert gestartet und fiel im weiteren Verlauf moderat in die Verlustzone. Zum Schlussläuten gab er 0,19 Prozent auf 25.067,80 Zähler ab.

Zunehmende Spannungen im Nahost-Konflikt und daraus resultierende steigende Ölpreise haben die US-Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Erstmals seit Beginn der Waffenruhe haben sich die Spannungen am Persischen Golf wieder deutlich zugespitzt. Nach offiziellen Angaben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand in einem Industriegebiet ausgebrochen. Außerdem fing das Militär der VAE weitere Raketen aus dem Iran ab. Die Emirate behalten sich eigenen Angaben zufolge das Recht auf eine Reaktion vor.

Unterdessen zerstörten die USA mehrere iranische Schnellboote. Der Kommandeur des zuständigen Regionalkommandos (Centcom), Admiral Brad Cooper, berichtete von sechs versenkten Booten. Zuvor hatten die Vereinigten Staaten dementiert, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben. Centcom teilte mit, entsprechende Berichte iranischer Medien seien falsch. Für etwas Hoffnung hatte die Nachricht gesorgt, dass zwei Handelsschiffe, die unter US-Flagge fahren, nach Angaben des US-Militärs die Straße von Hormus passiert haben.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag schwächer.

In Tokio schloss der Nikkei 225 am Freitag letztlich 0,38 Prozent im Plus bei 59.513,12 Punkten. Am Montag und auch Dienstag findet und fand kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Wochenende schlussendlich 0,11 Prozent im Plus bei 4.112,16 Zählern. Auch er bleibt weiter in Feiertagspause.

In Hongkong fällt der Hang Seng zeitweise 1,16 Prozent auf 25.793,11 Punkte.

Die Geopolitik sorgt am Dienstag an den ostasiatischen Börsen für Zurückhaltung. Angesichts der wieder zunehmenden Feindseligkeiten im Nahostkonflikt mit gegenseitigen Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus, trennen sich die Akteure eher von Aktien. Dazu kommt eine leichtere Vorgabe der Wall Street.

Die Anleger verarbeiten zudem den Preissprung beim Öl vom Vortag und die damit einhergehenden Inflationssorgen und verkomplizierten Zinserwartungen, auch wenn sich aktuelle die Ölpreise zumindest leicht rückläufig zeigen. Brent-Öl kostet 113,16 Dollar. Zur gleichen Vortageszeit waren es rund 107 Dollar.

Am Devisenmarkt haben die Akteure den Yen im Blick. Nachdem dieser am vergangenen Donnerstag einen kräftigen Satz nach oben gemacht hatte, der alle Zeichen einer Intervention trug, kam es an den Tagen danach immer wieder zu kleineren auffallenden steilen Aufwärtsbewegungen, die Schwächetendenzen des Yen im Keim erstickten. Schon in der Vorwoche hatte es aus dem Handel geheißen, dass man sich während der Feiertage der sogenannten Golden Week in Japan auf eine Intervention der japanischen Regierung gefasst machen sollte. Hintergrund waren entsprechende Andeutungen von Japans oberstem Währungsdiplomat. Geringe Handelsvolumen während geschlossener Märkte machen Bemühungen, eine Währung in die gewünschte Richtung zu bewegen, effektiver.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX