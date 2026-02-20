|
20.02.2026 06:31:28
Booking präsentierte Quartalsergebnisse
Booking äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 44,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Booking 31,95 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,05 Prozent auf 6,35 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 165,57 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Booking 172,69 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 26,92 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Booking einen Umsatz von 23,74 Milliarden USD eingefahren.
