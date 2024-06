Bootsparade zu Trumps 78. Geburtstag

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird am Freitag 78 Jahre alt - und verbringt das Wochenende in Michigan, wo er unter anderem bei der Veranstaltung einer ultrarechten Lobbygruppe am Samstag Wahlkampf machen wird. Am selben Tag halten Anhänger des Republikaners dort eine Bootsparade zu seinen Ehren ab. Zwar werde der Präsidentschaftsanwärter bei der Veranstaltung auf dem See St. Clair nahe Detroit nicht selbst mit dabei sein, berichtete die Lokalzeitung "Macomb Daily". Die Organisatoren erwarteten dennoch rund 1000 in Trump-Optik dekorierte Boote, Schlepper, Wasserflugzeuge, Hubschrauber und Drohnen.

Am Donnerstag war Trump noch im Parlamentsviertel des US-Kongresses unterwegs - das erste Mal seit der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger im Januar 2021. Bei Treffen mit verschiedenen Parteikollegen in der Hauptstadt Washington ging es um die gemeinsame politische Linie im Wahljahr. Trump bekam von republikanischen Senatoren auch eine Geburtstagstorte präsentiert. Darauf standen brennende Kerzen in Form der Zahlen 45 und 47 - Trump war der 45. Präsident der Vereinigten Staaten und wäre im Falle einer Wiederwahl der 47. Präsident.

Bei der Wahl im November stehen sich aller Voraussicht nach zwei Männer im Seniorenalter gegenüber. Amtsinhaber Joe Biden, der Präsident bleiben will, ist 81 Jahre alt. Zuletzt häuften sich wegen Patzern und Versprechern des Demokraten die Negativschlagzeilen. Trump und andere Republikaner schlachten das regelmäßig für ihre Zwecke aus./gei/DP/zb