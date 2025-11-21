Borealis Foods vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Borealis Foods lud am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Borealis Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at