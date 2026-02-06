Borosil: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Borosil ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Borosil die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,00 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,97 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,39 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Borosil einen Umsatz von 3,38 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at