Global Business Travel Grou a Aktie
WKN DE: A3DGQT / ISIN: US37890B1008
|
08.11.2025 18:15:49
Boundary Creek Takes $2.7 Million Share Position in Global Business Travel Group (GBTG)
On November 7, 2025, Boundary Creek Advisors LP disclosed a new $22.91 million position in Global Business Travel Group (NYSE:GBTG), marking a significant portfolio shift.Boundary Creek Advisors LP reported a new stake in Global Business Travel Group via its quarterly Form 13-F, filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 7, 2025 (SEC filing). The fund reported holding 2,735,449 shares worth $22.91 million as of September 30, 2025, representing its sole U.S. equity position after a significant reduction in overall fund holdings.Global Business Travel Group operates one of the largest B2B travel platforms, leveraging technology to deliver integrated travel, expense, and event management for corporate clients. The company's marketplace connects buyers and suppliers, providing broad content choice and value for enterprise customers. With a significant employee base and a focus on digital solutions, Global Business Travel Group aims to enhance efficiency and experience in the corporate travel sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Global Business Travel Group Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
04.08.25
|Ausblick: Global Business Travel Group A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Global Business Travel Group Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.