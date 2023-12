BP kauft restliche Anteile an Solarenergie-JV für 254 Mio Pfund

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--BP will die ausstehenden 50,03 Prozent am Solarparkentwickler Lightsource BP für 254 Millionen Pfund erwerben. Als Alleineigentümer könne man Lightsource BP hochskalieren und vermehrt neue Projekte für erneuerbare Energien an Land anschieben, erklärte der britische Energieriese. Ziel sei es weiterhin, eine zweistellige Eigenkapitalrendite zu erreichen.

Weiterer Wert lasse sich zu einem späteren Zeitpunkt auch durch die Einbindung eines strategischen Partners in das Unternehmen erschließen, erklärte BP weiter.

