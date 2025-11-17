Brainbees Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Brainbees Solutions hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,73 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,960 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,99 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 19,05 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

