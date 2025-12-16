|
Brass legte Quartalsergebnis vor
Brass hat am 15.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 26,85 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9,88 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Brass im vergangenen Quartal 3,17 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brass 3,18 Milliarden JPY umsetzen können.
