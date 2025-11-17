People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
17.11.2025 12:11:19
Brazil: What COP30 means for the people of Belem
Hundreds of millions of dollars have been poured into local construction and infrastructure projects in Belem — but not everyone is profiting from the investment.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!