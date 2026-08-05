BRC A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BRC A lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BRC A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 107,0 Millionen USD im Vergleich zu 94,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at