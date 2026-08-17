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17.08.2026 06:31:29
BRIDGE International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
BRIDGE International hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 62,93 JPY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat BRIDGE International 2,21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,68 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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