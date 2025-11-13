Bridgestone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bridgestone hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 132,53 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 78,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent auf 1 118,49 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 092,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at